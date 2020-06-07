TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav sırasında maske çıkartılabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlarda uygulanacak Koronavirüs tedbirleriyle ilgili, "Bilim Kurulu'ndan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir" dedi.

TRT Haber'de yayınlanan bir programa katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavlarda maske kullanımı ve mesafeli oturum düzenine ilişkin soru üzerine, merkezde bir karar almadıklarını, muhakkak işin uzmanlarına danıştıklarını, Bilim Kurulu'ndan öneri aldıklarını ifade etti.

Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğinin altını çizen Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız maskeden rahatsız olmuyor ama bazıları da 'Maske ile başarılı olamam' diyor. Bilim Kurulu'ndan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir."