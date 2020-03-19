TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim dersleri pazartesi başlayacak

TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim derslerine ilişkin, ”Pazartesi 09.00’da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.” dedi.

Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacaklarını bildirdi.

”İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim”

Okulların tatil edilmesine ilişkin Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

”Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak.”

”Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır”

Televizyonda eğitimle tam bir eğitimin söz konusu olamayacağını, bunun farkında olduklarını ve tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, “Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır.” ifadelerini kullandı.

”Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak.” dedi.

”Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon”

Televizyonda verecekleri eğitimin aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacağını belirten Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, “Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık” diye konuştu.

”Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00’da başlayacak”

Uzaktan eğitimle ilgili, bütün ekip ve içeriklerin hazır olduğunu ve çekimlerin bittiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

”Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00’da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.”