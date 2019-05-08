TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Almanca ders kitaplarına 'türban photoshopu'

Türkiye cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara dağıttığı Almanca ders kitabında yer alan bir fotoğraftaki kadına sonradan türban eklendiği ortaya çıktı.

MEB'in okullara dağıttığı Almanca ders kitabında yer alan bir fotoğrafta normalde başı açık bir kadını başı kapalı olarak gösterdiği iddia edildi. Buna göre, ders kitabında yer alan aile fotoğrafında görülen türbanlı kadın bir stok görsel sitesinden alınmış ve normalde kadının başı açık. İlk olarak sosyal medyada ortaya atılan iddia teyit.org tarafından da doğrulandı.Teyit.org, söz konusu görselin shutterstock.com ve dreamstime.com adlı stok görsel sitelerinde bulunduğunu ve Martin Novak isimli üye tarafından, “Evlerindeki koltuklarında torunuyla birlikte oturan büyükanne ve büyükbaba portresi” başlığı altında 1 Mayıs 2015 tarihinde paylaşıldığını belirtti.

Orijinal görselde kadının türbanı bulunmuyor. İddiada yer alan Almanca kitabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık sınıfı olan, müfredatında ikinci bir yabancı dil olarak Almanca bulunan okulların 10. sınıflarına, hazırlık sınıfı olmayan okulların ise 11. sınıflarına dağıtılıyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ücretsiz eğitim platformu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden ulaşılabilen Almanca kitabının 62.sayfasında yer alan görselde ise kadının türbanlı olduğu görülüyor.