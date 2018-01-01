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TC Milli Piyangosu’nda şanslı biletlerden biri KKTC’de

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TC Milli Piyangosu’nda şanslı biletlerden biri KKTC’de
61,000,000 liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı                                   

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 61,000,000 liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10,000,000 liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10,000,000 liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 5,000,000 liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2,000,000 liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1,000,000 liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500,000 liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

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