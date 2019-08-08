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TC Milli Savunma Bakanı Akar KKTC'ye geldi

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Türkiye Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet KKTC'ye geldi.
TC Milli Savunma Bakanı Akar KKTC'ye geldi

Erenköy Direnişi anma törenine ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı açılışına katılmak üzere adaya gelen Akar ve beraberindeki heyet, saat 08.55'te özel uçakla Ercan'a geldi. Akar’ın heyetini taşıyan uçak ise 08.50’de Ercan’a indi.

Akar ve beraberindekiler, helikopterle önce Cengiz Topel Anıtına ardından Erenköy’e gitmek üzere Ercan’dan ayrıldı.

Akar ve beraberindeki heyeti,  Ercan Havalimanı’nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım karşıladı.

Akar ve beraberindeki heyet,  yenilenen şehit Cengiz Topel anıtı açılış  törenine ve 8 Ağustos şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini anma törenine katılacak, ardından Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş’ın anıt kabirlerini ziyaret edecek.

Akar ve beraberindeki heyet öğleden sonra ise resmi ziyaretlerde bulunacak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.
TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik ediyor.

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