  • BIST 117.741
  • Altın 399,650
  • Dolar 6,8523
  • Euro 7,8235
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

TC Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Alayköy’deki yangına TSK desteği

» »
TC Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Alayköy’deki yangına TSK desteği
TC Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Alayköy’deki yangına TSK desteği

Alayköy’de dün meydana gelen ve 500 dönüme yayılan, ağaçların zarar gördüğü yangına müdahale Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de yardım ettiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“Alayköy’de meydana gelen yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli olarak araç-gereç ve personellerimiz ile gerekli destek sağlanmış, yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Alayköy’deki yangına TSK desteği15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:52
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?15 Temuz 2020 Çarşamba15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:17
  • Sürücülerin dikkatine!15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:11
  • ‘TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı’ imzalandı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:09
  • Hükümet İmar Planı'nı yayımlamadı, Emirname ise süresiz uzatıldı15 Temmuz 2020 Çarşamba 08:23
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:45
  • Bakan Pilli: "Toplam 553 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı"14 Temmuz 2020 Salı 19:19
  • KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 13 Suriyeli ve onlara yardımcı olan 2 sanığa 6 ay hapis cezası14 Temmuz 2020 Salı 17:53
  • Girne'de Deniz anası elimi bu hale getirdi14 Temmuz 2020 Salı 17:46
  • KAR-İŞ’ten ‘Hükümete son uyarı’14 Temmuz 2020 Salı 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti