TC Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Alayköy’deki yangına TSK desteği

Alayköy’de dün meydana gelen ve 500 dönüme yayılan, ağaçların zarar gördüğü yangına müdahale Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de yardım ettiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“Alayköy’de meydana gelen yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli olarak araç-gereç ve personellerimiz ile gerekli destek sağlanmış, yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştır.”