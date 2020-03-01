TC Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait Su-24 tipi iki uçak düşürülmüştür

TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'ye ait iki adet Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet Su-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.https://t.co/pTpScFhR6M#MSB #TSK #BaharKalkanıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2020

Suriye devlet haber ajansı SANA da, iki Suriye uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Ajans, paraşütle atlayan pilotların kurtulduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye devlet televizyonu kaynaklı haberinde de Türkiye'nin Suriye ordusuna ait iki savaş uçağı düşürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'de 36 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü belirtmişti.