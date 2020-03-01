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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

TC Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait Su-24 tipi iki uçak düşürülmüştür

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TC Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait Su-24 tipi iki uçak düşürülmüştür
TC Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait Su-24 tipi iki uçak düşürülmüştür

TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'ye ait iki adet Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet Su-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

 

 

Suriye devlet haber ajansı SANA da, iki Suriye uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Ajans, paraşütle atlayan pilotların kurtulduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye devlet televizyonu kaynaklı haberinde de Türkiye'nin Suriye ordusuna ait iki savaş uçağı düşürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'de 36 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü belirtmişti.

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