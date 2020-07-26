  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

TC Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz

»
TC Milli Savunma Bakanlığı, “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır” açıklamasını yaptı.
TC Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz

TC Milli Savunma Bakanlığı, “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı. 

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

“Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksoy: Yunanistan İslam ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:10
  • Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:41
  • CHP'nin 37. kurultayında başkanlık seçimi bugün25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:24
  • Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi sona erdi25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:11
  • S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Teyit Etti25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:09
  • Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:45
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:10
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki ilk cuma namazı dünya basınında yankı buldu25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:46
  • İlahiyatçı Cemil Kılıç: Unutma, minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:40
  • Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 93724 Temmuz 2020 Cuma 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti