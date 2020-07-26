TC Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz

TC Milli Savunma Bakanlığı, “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.
MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:
“Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.”
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