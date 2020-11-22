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TC MSB, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda açıklama yaptı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığından faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
TC MSB, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda açıklama yaptı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bilgilendirme toplantısnda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da açıklamalara yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de her alanda uluslararası hukuku tanımayan ve ihlal eden tutumunu ısrarla sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerine Akdeniz’de, Fatih sondaj gemisine ise Karadeniz’de refakat ve koruma görevinin icra edildiği kaydedilen açıklamada, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerinin 29 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bölgedeki doğal kaynakların hakkaniyet çerçevesinde adil paylaşımından yanadır. TSK, Ege ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek” denildi. 

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