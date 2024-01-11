TC MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda MSB tarafından, yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklama geldi.

Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

MSB’den yapılan açıklamada; bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığı anımsatıldı.

Yeni tutar 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu

Ayrıca 8 Ocak tarihinden itibaren ise bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığı da duyuruldu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024’ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

6 ayda bir yenileniyor

Öte yandan bedelli askerlik ücreti, memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor.

Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayınlanıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor.

Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini, Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.