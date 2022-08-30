TC MSB, TSK Günü dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı, video paylaştı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.

Hazırlanan videoyla birlikte paylaşılan gönderide, “30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Milletimizin sevgisi ve güveni sürdüğü müddetçe ordumuzun aşamayacağı hiçbir engel yoktur.” ifadelerine yer verildi.