TC MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme:

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktop, PKK/KCK terör örgütünün yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla bir ayda 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere 21 operasyon icra edildiğini bildirdi.

Aktop, "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 176 mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 EYP tespit edilerek imha edilmiştir." diye konuştu.

Sınır güvenliğinin tedbirler artırılarak, 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını dile getiren Aktop, PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirildiğini, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını aktardı.

Suriye harekat alanlarındaki faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Aktop, alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekatı neticesinde, Fırat Kalkanı Harekat alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını, bu yıl içerisinde 374 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zeytin Dalı Harekat alanında, son iki yıl içinde 99 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini kayeden Aktop, Barış Pınarı Harekatıyla 9 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

Sınırların güneyinde bir terör koridorunun oluşmaması için teröristle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğinin altını çizen Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde TSK ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından sonuncusu 2 Kasım'da olmak üzere bugüne kadar toplam 418 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir. Fırat Kalkanı/Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına diğer kamu kurum kuruluşlarla koordineli olarak devam edilmektedir. İdlib ile ilgili olarak 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmiştir. Bugüne kadar 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde birliklerimizin güvenliği için her türlü düzenleme yapılmakta, gereken tedbirler alınmaktadır."

"KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVASINDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Azerbaycan'daki gelişmelere de değinen Aktop, Ermenistan'ın, 27 Eylül 2020'de başlattığı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam ettiğini söyledi.

Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'inin hayatını kaybettiğini, 404'ünün yaralandığını bildiren Aktop, "Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarbay Aktop, Libya'daki faaliyetlerle ilgili de bilgi vererek, Türkiye'nin Libya'da amacının, toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı.

Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişmenin memnuniyetle karşılandığını dile getiren Aktop, "Libya'daki varlığımız, Libya'nın meşru hükümeti olan Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerinedir. Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya ve Libyalı kardeşlerimize eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla Milli Mutabakat Hükümeti'nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

DOĞU AKDENİZ

Aktop, Oruç Reis araştırma gemisinin Marmaris'in güneyinde Türk kıta sahanlığında, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin ise Kıbrıs adası güney batısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsat sahasında, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgedeki keşif ve sondaj faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ"

İzmir'de yaşanan depremle ilgili MSB bünyesinde ivedilikle kriz merkezi oluşturulduğunu, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin süratle karşılandığını anlatan Aktop, Kayseri, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan 10 nakliye uçağı ile 20 sorti icra edilerek, AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçların bölgeye nakledildiğini aktardı.

Bölgede konuşlu birlik ve kuruluşlarda can kaybı ve ciddi hasar bulunmadığını hatırlatan Aktop, İzmir Tersanesi'nde bulunan bir pontonun depremde hasar gören Sığacık Marina'ya intikal ettirildiğini, ayrıca Harita Genel Komutanlığının bir uçağı ile deprem bölgesinde hasar tespiti yapıldığını, araziye ilişkin veriler toplanarak ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Yarbay Aktop, şunları söyledi:

"Mehmetçik tarafından, depremde evleri yıkılan/hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulumu sağlanmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücümüzle her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız. Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin emrindeyiz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının başlangıcından itibaren alınan tedbirlerin hassasiyetle ve ciddiyetle uygulandığına dikkati çeken Aktop, TSK'nın alınan tedbirler sayesinde, dünyada vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla en az vaka tespit edilen ordular arasında yer aldığını vurguladı.

TSK'nın harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin de salgından etkilenmeden kesintisiz sürdürüldüğüne işaret eden Aktop, "Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır." ifadelerini