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TC Muhtarlar Federasyonu Heyeti, KKTC’de Temaslarda Bulunacak

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TC Muhtarlar Federasyonu Heyeti, KKTC’de Temaslarda Bulunacak
TC Muhtarlar Federasyonu Heyeti, KKTC’de Temaslarda Bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu heyeti, 7-9 Ekim tarihleri arasında KKTC’de temaslarda bulunmak üzere adaya geliyor.

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz’ın verdiği bilgiye göre, TC Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı başkanlığındaki heyet, KKTC’de üç gün sürecek temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu tarafından kabul edilecek.

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