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TC Orman Bakanı Pakdemirli’nin 'motoru yok' dediği uçakların uçuş belgesi ortaya çıktı

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TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’deki korkunç yangın sırasında kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının 3’ünde motorun olmadığını, diğer üçünün de yağ kaçırdığını söyledi.
TC Orman Bakanı Pakdemirli’nin 'motoru yok' dediği uçakların uçuş belgesi ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre Pakdemirli; “Orman personeli binmek istemiyor. Emniyetli değil. Emniyetli bulan varsa, bu kadar çok savunan varsa, apronda duruyor, binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar” dedi.

Pakdemirli’yi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verdiği belgeler yalanlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu’nun elindeki 5 uçak için uçuşa uygunluk belgesi verdi. Altıncı uçak için de “iki saatlik test uçuşunun ardından görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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BAKANLIĞA İHALESİZ İŞ YAPMA YETKİSİ

Cumhuriyet'in aktardığı bir başka belge de ise bu yılın haziran ayında alelacele bir kanun çıkarılıyor. AKP'li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzalı kanun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarının usul ve esaslarında değişiklik yapılması ile ilgili. Bu kanuna göre, bakanlık hava ve kara araçları dahil her türlü ihtiyacını doğrudan temin yolu ile satın alıp kiralayabilecek. Yani ihale yapmadan istediği firmayı çağırıp ihtiyaçlarını o firmadan karşılayabilecek.

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