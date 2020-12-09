TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...
Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
''Bilim Kurulumuz yol gösterici olarak destek sağlamaktadır. Ülkemizdeki tüm gelişmeleri değerlendirmekteyiz. Yerel imkanları değerlendirme ve harekete geçirmek noktasında önemli adımlar attık.
Test kapasitemizi artırdık. Toplam test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde. Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.
Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.
Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.