TC Sağlık Bakanı Koca: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının tedbirsiz aşılmayacağı uyarısında bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, Tedbirli bir dileyerek "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum." dedi.