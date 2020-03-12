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TC Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs vakasının hangi şehirde olduğunu neden söylemediğini açıkladı

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TC Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs vakasının hangi şehirde olduğunu neden söylemediğini açıkladı
TC Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs vakasının hangi şehirde olduğunu neden söylemediğini açıkladı

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü duyuran ancak hangi ilde olduğunu açıklamayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık" dedi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk Koronavirüs'ün görülmesinin ardından hangi ilde olduğunu açıklamaması eleştirilere neden oldu. 

Konuyla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Koronavirüs salgınına dair alınan tedbirlerin iyi gittiğini, bir vakanın ötesine rastlanmadığını söyledi.

"Bu rastlanmayacak anlamına gelmiyor" diyerek temkini elden bırakmayan Koca, Koronavirüs'e yakalanan kişinin hastalığı yurt dışından kapmış olduğunun altını çizdi.

Bakan Koca, Sarıkaya'nın "Hangi ilde olduğunu neden açıklamadınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Virüsü almış olan kişinin kendisini ve ailesini karantinaya aldık. Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık."

Koca, "İran’da ilk vaka çıktığında siz 'Kum kentini o an karantinaya alsalardı bu denli yayılmazdı' demiştiniz. Ancak siz de ilk vakanın çıktığı yerin karantinaya alınmasını uygun bulmuyorsunuz?" sorusuna ise, "Tek bir hadiseye rastlandı, o da yurt dışı temaslı olduğu için karantinaya alma ve açıklama gereği duymadık. Eğer açıklasaydık, herkes sanki sadece orada varmış gibi bir algıya kapılıp, diğer illerdeki hassasiyeti düşürebilirdi" yanıtını verdi.

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