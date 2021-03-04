TC Sağlık Bakanı Koca: Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ihtimal dahilinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaşıcılığın artması ihtimal dahilinde” dedi.

TC Sağlık Bakanı Koca, “Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım” diyerek, Twitter üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Koca’nın açıklamasından önce çıkan satır başları şöyle:

*Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz.

*Virüs hayatımızdan çıkmış değil ancak çıkacağı günler yakın. Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili.

*Yüksek vaka sayımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz.

*İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor. Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor.

*7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.

*Veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir.

*Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.

*Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız.