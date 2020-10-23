  • BIST 1.191
  • Altın 485,713
  • Dolar 7,9522
  • Euro 9,4106
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

TC Sağlık Bakanı Koca: Salgın yeniden tırmanışta

»
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı.
TC Sağlık Bakanı Koca: Salgın yeniden tırmanışta

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığı toplantı sonrası tartışmalara ilişkin olarak Koca, “Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul’da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum” dedi.

Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Koca, Heykel semtindeki tarihi Valilik Binası'nda Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Koca, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmasının birçok sebebi olduğunu, bunlardan en önemlisinin Kovid-19'a karşı yürüttükleri mücadeleye Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale sakinlerinden, şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi.

Bursa'daki çalışmalarına, Vali Yakup Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa, Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha artırıyor. Burada kazanacağımız başarı, Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir."

Ülkenin bir noktasındaki riskin aslında yurdun her noktasını ilgilendirdiğini bilen ve son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlar için de gerekli bilgileri paylaşacaklarını anlatan Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir"

BİLİM KURULU, İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Fahrettin Koca, Bursa'dan 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istediğini belirtti.

İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştığına değinen Koca, şunları kaydetti:

"İstanbulluları kurallara, gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bugün denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak için gösterelim."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte içkiden ölenlerin sayısı 71'e yükseldi23 Ekim 2020 Cuma 13:54
  • İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı toplantısına çağrılmamasına ilk tepki: Halk bunu görür, hesabını sorar23 Ekim 2020 Cuma 13:53
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti23 Ekim 2020 Cuma 13:51
  • PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi23 Ekim 2020 Cuma 12:36
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır23 Ekim 2020 Cuma 12:25
  • Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planına ilişkin davada mahkeme heyeti ara kararı açıkladı23 Ekim 2020 Cuma 12:21
  • Öztürk ve Adil Gür canlı yayında karşı karşıya geldi: "Artık değneğimi elime aldım herkes haddini bilecek" (VİDEO HABER)23 Ekim 2020 Cuma 11:17
  • Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı23 Ekim 2020 Cuma 09:17
  • Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş22 Ekim 2020 Perşembe 21:51
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yapılması gereken; kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması22 Ekim 2020 Perşembe 20:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti