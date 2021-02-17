TC Sağlık Bakanı Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye Bilim Kurulu bugün yeniden toplandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yerinde karar dönemine geçtiklerini vurgulayan Koca, “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre “Yerinde karar” dönemine geçiyoruz” açıklamasında bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Koca, ““Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere de çevrimiçi devam edilmesi konusundaki görüş birliği YÖK’e iletilmiştir” dedi.