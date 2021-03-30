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TC Sağlık Bakanı Koca'ndan tepki çeken AKP kongrelerine ilişkin açıklama: Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok

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TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. 
TC Sağlık Bakanı Koca'ndan tepki çeken AKP kongrelerine ilişkin açıklama: Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka sayısındaki artış sürerken AKP'nin kalabalık kongrelerine ilişkin, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz" dedi. 

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle: 

''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması. 

AKP kongreleri

''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz. "

Aşı konusu

"Pfizer-BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.Aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, SinoVac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."

Ramazan ayında yasaklar 

"Geçen seneki gibi Ramazan’da teravihler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı."

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