TC Sağlık Bakanı: "Uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"

İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı.
Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var" açıklamasında bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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