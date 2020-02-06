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TC Sağlık Bakanı: "Uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"

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TC Sağlık Bakanı: "Uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"
TC Sağlık Bakanı: "Uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var"

İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı.

Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. 

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 157 yaralımız var" açıklamasında bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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