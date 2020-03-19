TC Sağlık Bakanı:"Hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Paşamızın vefatıyla ilgili. Net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez karantinaya alınıyor. Yaklaşık 6 saat sonra da hasta kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek yaygınlaşınca KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu taramada eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.

"Böyle bir vakada paşta negatif, pozitif olur mu, olabilir. Başta pozitif olup ve yoğun bakımda yatan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra negatif olan vakamız da var. Aytaç Yalman'la birlikte hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu.

"Bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.