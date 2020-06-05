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TC Sağlık Bakanı'ndan espri: Öpüyorum ama uzaktan

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 14.00 ve 20.00 arası sokağa çıkma izni olan çocuklara seslendi. Koca, "Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin" paylaşımı yaptı. 
TC Sağlık Bakanı'ndan espri: Öpüyorum ama uzaktan

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 14.00 ve 20.00 arası sokağa çıkma izni olan çocuklara seslendi. Koca, "Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin" paylaşımı yaptı. 

Zaman zaman esprili bir dille paylaşım yapan Koca, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan! Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum. Sevgili gençler. Bir ayağınız kapıda olsun, saat 14.00’a 5 var." ifadesini kullandı. 1591356366187-ekran-resmi-2020-06-05-14.png

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