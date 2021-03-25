TC Sağlık Bakanlığı heyeti KKTC’ye geldi

Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesiyle ilgili çalışmalar çerçevesinde 3 günlük bir ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni devlet hastanesiyle ilgili çalışmalar çerçevesinde 3 günlük bir ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

25-27 Mart tarihleri arasında 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan heyet,Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 15 Şubat 2020 tarihinde KKTC’ye gerçekleştirmiş olduğu ziyarette de yerinde inceleme yapılan araziyi inceleyecek.

Heyet, KKTC Sağlık Bakanlığı Yetkilileri, Şehir Planlama Dairesi yetkilileri ile değerlendirme ve koordinasyon toplantısı da gerçekleştirecek. 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında sağlık sektörüne 106 buçuk milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.