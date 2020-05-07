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TC Sağlık Bakanlığı: "İngiliz makamları sorun yok dedi, haberin kaynağı araştırılmalı"

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TC Sağlık Bakanlığı: "İngiliz makamları sorun yok dedi, haberin kaynağı araştırılmalı"
TC Sağlık Bakanlığı: "İngiliz makamları sorun yok dedi, haberin kaynağı araştırılmalı"

Türkiye Sağlık Bakanlığı İngiliz basınında yer alan; "Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı İngiliz basınında yer alan; "Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, "7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık’a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe edildiğini" ve ürünleri, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) onayının ardından sevk edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, İngiliz basınında çıkan haberlerin ardından temasa geçtiği NHS’den ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığının teyit edildiğini, söz konusu haberlerin kaynağının araştırılması talebinin iletildiğini aktardı.

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