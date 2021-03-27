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TC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’da 500 yataklı hastane için teknik çalışmalar gerçekleştirdi

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
TC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’da 500 yataklı hastane için teknik çalışmalar gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Ofis’ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda yer alan Lefkoşa’da inşa edilmesi öngörülen 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi projesinin çalışmaları kapsamında Türkiye Sağlık Bakanlığı 25-26 Mart tarihlerinde teknik çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edildi. 

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