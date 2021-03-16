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TC Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede KKTC'ye geliyor

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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibi üç günlük çalışma ziyareti amacı ile 17 Mart 2021 Çarşamba günü KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecektir.
TC Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı  Hasan Büyükdede ve ekibi üç günlük çalışma  ziyareti amacı ile 17 Mart 2021 Çarşamba günü KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecektir.

Bu ziyaret kapsamında teknik heyetler arasında toplantı yapılacak ,mevcut sanayi bölgeleri gezilerek sorunlar tespit edilecektir. Güvercinlik bölgesinde üretime ve ihracata yönelik özellikli sanayi bölgesinin yerinde gezilip görülmesi maliyet ve iş takviminin çıkarılması çalışmaları yapılacaktır. Çalışması devam eden yeni organize sanayi bölgeleri yasa tasarısı hakkında görüş alış verişi  ve bilgi paylaşımında bulunulacaktır.

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