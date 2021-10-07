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TC Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Ekibi, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını Ziyaret Etti

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TC Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Ekibi, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını Ziyaret Etti
TC Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Ekibi, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ettiği bildirildi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KKTC’deki sanayi sektörünün ve organize sanayi bölgelerinin durumu ele alındı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan, teknik bir heyet ile KKTC’ye gelip, organize sanayi bölgelerini yerinde incelemek ve sanayiciler ile görüşerek, karşılaşılan sorunları birebir tespit etme şansı bulduklarını ifade etti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, göreve geldiği günden beridir en çok üzerinde durduğu konulardan birinin mevcut OSB’lerin temizliği ve sorunlarının giderilmesi olduğunu belirtip, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni OSB Yasası ve OSB’lerin idamesi hakkında Odanın ve sanayicilerin görüşlerini aktaran Kamacıoğlu, Güvercinlik’te kurulacak bölgenin Kıbrıs Türk sanayisi için önemine değinerek, Sanayi Odası’nın yeni bölgenin bir başarı hikayesine dönmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede, sanayi bölgelerinin mevcut durumu, yeni OSB Yasası’ndan beklentiler ve kurulması planlanan Güvercinlik OSB hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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