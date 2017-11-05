TC Savcısı Alpaslan deneyimini YDÜ öğrencileri ile paylaştı

YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu TC Savcısı Ferhat Alpaslan deneyimini Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile paylaştı.

Savcı Ferhat Alpaslan;“3 Haziran 2017Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan başarılı öğrenci sayısı 139 , 24 Aralık 2016 Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma sınavında başarılı olanların sayısı ise 101 kişidir”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu,YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu TC Savcısı Ferhat Alpaslan’ın konuşmacı olarak davet edildiği “Bir Adli Organ Olarak Savcılık, Savcıların Konumu ve Yetkileri” konulukonferans düzenledi. Ceza muhakemesi açısından son derece önemli bir mevki olan savcılık, savcıların yetkileri konusu Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur koordinatörlüğünde, Adalet Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aysun Beydola ve Öğr. Gör. Erdi Şafak’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen konferanstasavcılık mesleğine nasıl girildiği, savcıların konumu ve yetkileri konusu üzerinde duruldu.

“YDÜ Hukuk Fakültesinden Almış Olduğum Eğitimin Ne Kadar İyi Bir Eğitim Olduğunu Hem Hakimlik – Savcılık Sınavında, Hem De Meslek Hayatında Farkettim”

Konuşmacı TC Savcısı Ferhat Alpaslan sunumunda şu ifadelere yer verdi; “Bilindiği üzere savcı, suç haberinin kendisine ulaşması ile devlet adına araştırma ve soruşturma yapan, kamu davasının açılmasını gerektiren şartların oluşması durumunda dava açan ve yürüten, mahkemelerin vermiş olduğu kararları yerine getiren ve kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapan, yargı erki içinde yer alan ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlileridir.

Savcılar, ceza yargılamalarında iddia makamı adına hizmet eder.Savcı olmak için öncelikle ülkemizden ya da denkliğe sahip yurt dışında bulunan hukuk fakültelerinin birisinden mezun olmanız gerekmektedir.

Daha sonra ise ÖSYM tarafından düzenlenen hakimlik savcılık sınavına girerek belirli bir puan almanız gerekmektedir.

Bu noktada hukuk fakültesinde alacağınız eğitim çok önemli ve sizler Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çok kaliteli hocalardan iyi bir eğitim alarak sınavlara daha iyi hazırlanabiliyorsunuz. Bende YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu olarak, hocalarımdan almış olduğum eğitimin ne kadar iyi bir eğitim olduğunu hem Hakimlik – Savcılık sınavında, hem de meslek hayatında farketmiş bulunmaktayım. Bu nedenle sizlerinde bu noktada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Elbette bu kaliteli eğitim sadece sözde kalmıyor, sınavlarda da bu durum belgelenmiş durumda.

Adalet Bakanlığı’ndan edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. 3 Haziran 2017Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan başarılı öğrenci sayısı 139 , 24 Aralık 2016 Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma sınavında başarılı olanların sayısı ise 101 kişidir. Bu sayıların YDÜ Hukuk Fakültesi’nin eğitiminin ne kadar kaliteli olduğunu göstermesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum”.

YDÜ Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur, konuşmacı Ferhat Alpaslan’a teşekkür plaketi taktim etti.