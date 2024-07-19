  • BIST 11162.88
  • Altın 2583.981
  • Dolar 33.0858
  • Euro 36.0409
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

TC Savunma Bakanlığı o şarkıyı hatırlattı: Bir gece ansızın gelebiliriz

» »
Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, "Bir gece ansızın gelebiliriz" şarkısının hatırlatarak mesaj yayımladı.
TC Savunma Bakanlığı o şarkıyı hatırlattı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, "Bir gece ansızın gelebiliriz" şarkısının hatırlatarak yayımladığı mesajda "Mutlu Barış Harekâtı'nın 50. yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu önemli günde, geçmişte yaşanan acılar ve zaferler, geleceğe taşınacak bir miras olarak bir kez daha hatırlanıyor." dedi.

Açıklama şöyle: 

Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim…  Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi19 Temmuz 2024 Cuma 14:21
  • Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia ediliyor...19 Temmuz 2024 Cuma 14:19
  • TC Savunma Bakanlığı o şarkıyı hatırlattı: Bir gece ansızın gelebiliriz19 Temmuz 2024 Cuma 14:19
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki bazı güzergahlar bisiklet yarışları nedeniyle trafiğe kapatılacak19 Temmuz 2024 Cuma 13:33
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler KKTC'de...19 Temmuz 2024 Cuma 13:31
  • Alsancak ve Girne’de yangın...19 Temmuz 2024 Cuma 13:08
  • Berova: 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu19 Temmuz 2024 Cuma 13:03
  • Akdeniz için 'iklim krizi' uyarısı: Adalar su altında kalabilir19 Temmuz 2024 Cuma 13:01
  • Ortak basın toplantısı: Temiz bir sayfa açalım19 Temmuz 2024 Cuma 12:42
  • Berova: 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu19 Temmuz 2024 Cuma 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti