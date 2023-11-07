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TC Spor Bak'tan Şampiyon Melekler’in mezarlarına ziyaret

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Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu sabah Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti. Şampiyon Melekler’in kabirlerine çiçek bırakan Bak, ailelerle de görüştü.
TC Spor Bak'tan Şampiyon Melekler’in mezarlarına ziyaret

Spor Şurası ve Bilim Merkezi açılış törenlerine katılmak üzere dün akşam KKTC’ye gelen Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu sabah saat 07.40’ta Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’yla birlikte Gazimağusa Kabristanlığı'na giden konuk Bakan Bak’ı burada Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Şampiyon Melekler’in aileleri karşıladı.

Şampiyon Melekler’in kabirlerine çiçek bırakan Bak, ailelerle de görüştü.

Aileler, Bakan Bak’tan adaletin sağlanması ve Şampiyon Melekler’in adının yaşatılması için yapılması planlanan spor tesisi hakkında destek istedi.

Bakan Bak da, Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri ne söz verdiyse bu sözleri yerine getireceklerini kaydetti.

Bak, devlet olarak birçok spor tesisi yaptıklarını kaydederek, Şampiyon Melekler’in adını yaşatacak tesise de destek sözü verdi.

Ziyarette, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

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