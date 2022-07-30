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TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Önümüzdeki günlerde Ukrayna’dan tahıl gemileri çıkacak

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TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Önümüzdeki günlerde Ukrayna’dan tahıl gemileri çıkacak
TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Önümüzdeki günlerde Ukrayna’dan tahıl gemileri çıkacak

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Mavi Vatan-Türk Balıkçılığı Çalıştayı”nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan, Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşma hakkında konuştu.

Vahit Kirişçi, önümüzdeki günlerde tahıl yüklü gemilerin Ukrayna’dan hareket edeceğini belirtti..

Kirişçi “Önümüzdeki günlerde oradan gemilerin çıkışı söz konusu olacak. Bu çerçevede sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın, ki buna en az ihtiyacı olan ülke biziz, ama tamamıyla bu coğrafyadan çıkacak olan tahıl, yağlı tohumlar ve bakliyat gibi ürünlere muhtaç olan ülkeler açısından bu sözleşme çok önemliydi. Temennimiz hiçbir şekilde ülkeler arasında savaş olmasın, kimsenin burnu kanamasın.” dedi.

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