TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş bugün KKTC'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakanı Saner tarafından kabul edilecek Bakan Muş, Başbakan Yardımcısı Ekonomi Bakanı Arıklı ile de görüşecek.

KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımların ele alınacağı görüşme sonrası Muş ve Arıklı tarafından “TC– KKTC Arasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” de imzalanacak.