TC Ticaret Bakanı Muş'tan Benter'e Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti.
Vakıflardan verilen bilgiye göre, İbrahim Benter, Muş’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin son 8 yıl içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi.
Mehmet Muş ise vakıf çalışmalarını memnuniyetle yakından takip ettiğini dile getirerek, İbrahim Benter’i Kıbrıs’ta vakıf ruhunu yeniden canlandırdığı için tebrik etti.
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