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TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yarın KKTC’ye geliyor

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TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yarın KKTC’ye geliyor
TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yarın KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki geniş bir heyetle birlikte çalışma ziyareti için yarın KKTC’ye geliyor… Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı şunları söyledi; “KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve gümrük mevzuatını aynileştirmek istiyoruz. Bu ziyarette yapılacak yuvarlak masa toplantısında sektör temsilcileri de görüşlerini dile getirecekler. Burada yapılacak bu çalışma ziyareti sonrasında önümüzdeki günlerde iki ülke arasında daha önce imzalanmış olan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceğiz.”

Türkiye’den gelecek heyette şu isimler yer alacak:

Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı

İsmail Gülle TİM Başkanı

Bendevi Palandöken TESK Başkanı

Abdulkadir Akgül TESKOMB Başkani

Abruhrahman Kaan MÜSİAD Başkani

Mİthat Yenigün TMB Başkanı 

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