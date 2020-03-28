TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı.
Bakan Turhan’ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.
TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı.
Bakan Turhan’ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.
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