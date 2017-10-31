TC Yök Başkanı KKTC'yi ziyaret edecek

TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kontenjan verilen KKTC'deki üniversitelerin rektörleriyle yarın bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Saraç ve beraberindeki heyetin, yarın gerçekleştirecekleri ziyarette, YÖK tarafından kontenjan verilen KKTC'deki üniversitelerin rektörleri ile yükseköğretim sisteminde son dönemdeki gelişmeleri ele alacakları ve buradaki yükseköğretimin gelişimine katkı sağlayacak konuları değerlendirecekleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'yı makamlarında ziyaret edecek Saraç ve beraberindekilerin, ayrıca KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve kurul üyeleriyle de görüşecekleri kaydedildi.