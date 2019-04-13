TC -YSK verilerine göre saat 12:28 itibariyle İstanbul'da son durum

YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark kapanmıyor.

AKP ve MHP'lilerin dün basarak sayıma engel olduğu Maltepe'de sayım başladı. Şu an 12 kurul sayım yapıyor. CHP İstanbul eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş son YSK verilerini paylaştı.

"!İmamoğlu, bu sabah bir kez daha başkan seçildi." diyen Yarkadaş aradaki farkın 13.922 olduğunu duyurdu.

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle;

"Maltepe'de yeniden sayılan oyların da sisteme girilmesiyle birlikte İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın kapanmadığı görülüyor. YSK'nın sitesindeki verilere göre, saat 12.28 itibariyle, CHP'li İmamoğlu 13.922 oy farkıyla önde... İmamoğlu, bu sabah bir kez daha başkan seçildi."