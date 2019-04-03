TC YSK'dan İstanbul'da 7 ilçe için yeniden sayım kararı

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da 7 ilçede oy sayımının durdurulmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Sadi Güven başkanlığında toplanan kurula parti temsilcileri de katıldı. Toplantıda İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı tedbir kararı kaldırıldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

İl Seçim Kurulu'na başvuran CHP, AKP'nin başvuru üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini belirterek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti.

CHP’nin başvurusu üzerine alınan kararda, Şile İlçe Seçim Kurulu’nun kararına yapılan itirazın ekinde yazılı kararın olmadığı, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanının arandığı ve kararın istenildiği belirtildi. İl Seçim Kurulu’nun kararında, Şile İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın, kararın sözlü olarak verildiğini ancak yazıya dökülüp imzalanmadığını bildirdiği vurgulandı. Daha sonra gönderilen yazıda ise geçersiz oyların sayımına geçildiğinin bildirildiği ifade edildi.

Kararda, Şile ve diğer ilçelere yönelik tüm itirazların incelendiği belirtilerek, “yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında yapılan itirazla geçerli sayılan oyların sayılması” kararları verildiği anımsatıldı.

Tüm sayımlar durduruldu

Kararda, bu işlemlerin ancak ilçe seçim kurulu kararlarının kesinleşmesinden sonra yapılabileceği vurgulandı. Bu kararlar kesinleşmeden yapılan sayımlar için ise “tedbiren durdurma” kararı verildi.

Bu ilçe seçim kurulu kararlarının inceleneceğinin bildirildiği kararda, bu kararın sonucuna göre işlem yapılabileceği kaydedildi.

Kesinleşme şartı

Kararda, itiraz üzerine il seçim kurulunca incelenerek kesin hükme bağlanmadığı sürece yeniden sayım yapılmaması ve yeniden inceleme kararının kesinleşmesinin beklenmesi öngörüldü.

YSK olağanüstü toplandı

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu saat 22:30'da olağanüstü toplandı. Sadi Güven Başkanlığı'nda gerçekleşen ve parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda İl Seçim Kurulu'nun tebir kararının kaldırılmasına hükmedildi. Böylece 7 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması işlemine yeniden başlanacak.

YSK tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin gerekçesinde "298 sayılı kanunun 118. maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi geremediğini" ifade etti. YSK'nın bu kararı oy birliğiyle kabul edildi. Sayıma başlanan yerlerde sayımın sonuçlandırılması gerektiğine ise uy çokluğuyla karar verildi.

CHP'den ilk tepki

YSK'nın kararının ardından Twitter'dan bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "YSK, İstanbul İl Seçim Kurulunun sayımları durdurma kararını kaldırdı. Başlayan sayımlar sürecek, henüz başlamayan sayımlar için İl Seçim Kurulu kararı beklenecek. Kimse merak etmesin, sonuç değişmeyecek" ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise "Yüksek seçim kurulu;İstanbul il seçim kurulunun kararını bozdu.Sayım İşlemleri kaldığı yerden devam edecek. Demokrasi nöbetimiz devam ediyor" paylaşımında bulundu.

YSK'nın kararı şöyle:

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