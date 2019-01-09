TCDD 'ye göre tren kazasından YHT makinistleri ve makasçı sorumlu

Ankara Yenimahalle ilçesinde 13 Aralık’ta saat 06.30 sıralarında hızlı trenin kılavuz trenle kafa kafaya çarpışması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 100’e yakın kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından amirlerini suçlayan üç TCDD görevlisi tutuklanmıştı

Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman’ın ifadesine ulaşıldı.

Yaman İfadesinde hızlı tren ve kılavuz trenlerin trafik düzenleme yetkisinin Ankara YHT Gar Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Kılavuz trenin normal görevde olduğunu, bununla ilgili TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi’nin görevlendirme yazısının bulunduğunu aktaran Yaman, olan günü de kılavuz trenin kontrol görevini yaptığını anlattı.

Müdür, kılavuz trenin hat görevi dışında çıkmadığını belirterek kılavuz trenin makinistiyle kumanda merkezinin GSM-R hattında görüştüğünü, cep telefonu ya da uydu üzerinden görüşüp görüşmediklerini bilmediğini kaydetti.

‘Kayıtları net incelemedim’

Yaman, kazadan sonra olay yerinde inceleme yaptığını belirterek şunları söyledi: “İncelemede, kazanın tren teşkil memurunun (makasçı) 2’nci hattı 1’inci hatta bağlaması gereken makası bağlamadığını, bağlamamasına rağmen hareket memuruna teminat vermesi sonucunda meydana geldiğini tespit ettim. Bahse konu hızlı tren makinistinin, 1’inci hatta gitmesi gereken makasın bağlanmaması sonucu 2’nci hatta gittiğini bariz şekilde bilmesi gerekir. Ve bu durumu kumanda merkezine acil bir şekilde bildirmesi gerekir. Ancak kayıtları henüz inceleyemediğimden dolayı bildirip bildirmediğini net olarak bilmiyorum. Bildirmediyse neden bildirmediğini bilmiyorum. Kaza bu şekilde meydana gelmiştir. Bu kazanın olmasında bölge müdürü olarak benim herhangi bir kabahatim ve kusurum yoktur. Bana bağlı 829 personel ve birçok müdürlük vardır. Ben denetimlerimi müdürler aracılığıyla gerçekleştiririm.”

Kazada ölen dokuz kişi arasında hızlı tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal da vardı. Kazanın ardından tutuklanan üç kişi arasında müdürün suçladığı Osman Y. de bulunuyordu. Osman Y., yoğunluk nedeniyle makas değişimi yapıp yapmadığını, bunu üstlerine bildirip bildirmediğini hatırlamadığını söylemişti.

Öte yandan Yaman’ın haricinde YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ile YHT Gar Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal Sayıner’in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.