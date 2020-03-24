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TC'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların vergi ödemeleri ertelendi

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TC'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların vergi ödemeleri ertelendi
TC'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların vergi ödemeleri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19'un neden olduğu ekonomik zorluklar nedeniyle vergi ödemelerinde "mücbir sebep hali" düzenlemesi yaptıklarını ve 1,9 milyon vatandaşın mücbir sebep hali kapsmaına alındığını duyurdu.

Bakan Bayrak "Mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, 65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ertelendiğini kaydetti.

Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylar ki beyannameler de verilmeyecek." açıklamasında bulundu.

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