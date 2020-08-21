“TC’den gelen yolcularda QR kodu olmayanlar geri gönderilecek”

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde, QR kodu aranma şartı olacağı açıklandı. QR kodu şartı uygulaması Pazar günü başlayacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, belgelerinde QR kodu olmayan bahse konu yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyeceği ve geri gönderileceği kaydedildi.

Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa/gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava/deniz yolu şirketlerince yapılması gerektiği ifade edildi.

QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki Laboratuvar Numarası ve Kimlik Numarası /Pasaport Numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilecek.