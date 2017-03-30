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TCEP Melis Akçal’a destek için meclis önünde toplanacak

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TCEP Melis Akçal’a destek için meclis önünde toplanacak
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, yasa dışı kürtaj davasında 9 ay hapis cezası alan Melis Akçal’a özgürlük talebiyle yarın saat 13.30’dan itibaren Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.

Platform’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kendi bedeni ile ilgili kararı verip bu karardan dolayı hapis cezası alan Melis Akçal’a özgürlük talep etmek ve ‘Doğurganlık hakları insan haklarıdır’ demek için 31 Mart Cuma günü saat 13:30’dan itibaren Meclis’in önünde toplanıyoruz” denildi.

Platform,  devam edecek olan mahkeme sürecinde de Melis Akçal’ı yalnız bırakmayacaklarını, davasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Açıklamada, Ceza Yasası’nda  hamileliği sonlandırma,  insan ticareti suçu, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine yönelik  nefret söylemi  ve insan kaçakçılığı maddelerinde gündeme gelecek  değişiklik önerilerinin de yakından takip edileceği ifade edildi.

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