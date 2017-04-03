'TCG Ertuğrul'dan denizlere hüzünlü veda

Geçtiğimiz hafta bazı Türkiye gazetelerinde küçük bir haber vardı. “ Kıbrıs harekatının en önemli gemilerinden olan TCG Ertuğrul törenle hizmet dışına ayrıldı.”başlığı ile..

Türkiye Cumhuriyeti Gemisi TCG ERTUĞRUL 1974 Mutlu Barış Harekatında adaya barışı denizden taşıyan kuvvetlerin “Sancak Gemisi “ idi aynı zamanda Yani çıkarma harekatını yöneten denizci komutan Çıkarma Filosu Komutanı sonradan Deniz Kuvvetleri Komutanı da olacak Tuğamiral Emin Göksan’nın ve sahile ilk çıkacak birlik olan Deniz Güverte Yarbay İ.Neşet İkiz ‘in komuta ettiği ,bu gün İzmir-Foça’da konuşlu ,halen de iki taburu da Nusaybin de cephede çarpışan sancağı altın madalyalı o zamanki adı Amfibi Deniz Piyade Alayı olan-Şimdiki adı Amfibi Deniz Piyade Tugayı- gazi birliğe mensup 800 Amfibi Deniz Piyadesinin de gemisidir TCG Ertuğrul.

O birliğe mensup olmanın ve o gazi gemide görev yapanların arasında olmanın onur ve gururunu ölene kadar yaşayacağım…

Kıbrıs sorunun bir gün müdahale gerektireceğini, 1967 olaylarında bir amfibi gücün yokluğunu ilk gören şehit komutan Oramiral Kemal Kayacan’ ın Donanma Komutanı olduğunda kurduğu tabur gücündeki bu amfibi birlik ilk yıllarında önce TCG Erkin de yüklü geziyordu.Kayacan Paşa’nın önderliğinde kendi çıkarma gemilerimizin yapımına da hız verilirken ABD den de bir tank çıkarma gemisi de alındı .Büyük tonajına rağmen altı düz olan bu gemiler bir tank bölüğünü taşıyor ve emniyete alındıktan sonra sahile kadar da gelip kapak atma kabiliyetine sahiptiler.

Deniz kuvvetleri envanterine katıldığında gemi japonya’da idi ve Türk mürettebatı giderek gemiyi Gölcüğe getirdi. Yıllar,yıllar önce Japonya’ya bir dostluk ziyareti için Japonya’ya giden ve dönüş yolunda fırtınada batan Osmanlı Fırkateyni Ertuğrul’un adı bu gemiye verildi.

Türk bahriyesinin görevini tamamlayarak tarihe göçmüş gemilerin adlarını yeni gemilere vererek yaşatma gibi güzel bir geleneği de vardır.

Seksenli yıllarda bir NATO tatbikatında Çanakkale Saroz’ a çıkarma yapıyorduk. Ben Bizim Amfibi Kuvvetler ,Amerikan Deniz piyadeleri ve İtalyan San Marco taburu arasında irtibatı sağlayan Türk subayı idim.Bir Amerikalı denizci albayın dikkat ve sevgiyle Ertuğrul a baktığını gördüm.

Sonra bana döndü .”Vietnamda sahile hücum sırasında mayına çarparak yara alan , oturan ve harekat dışı kalan gemimi tekrar yüzer görmek beni çok mutlu etti “ demişti.

Gemiler de insanlar gibidir .Onlar da insanlar gibi doğar yaşar ve ölürler.Şimdi o albayın söylemlerini daha iyi anlıyorum ..Çünkü bazen ailenizden ve evinizden bile daha fazla onunla birlikte yaşadığınız,geminizi ,arkadaşlarınızı ,anılarınızı unutamazsınız.

Ofisimde asılı anı yüklü fotoğraflarının en üstünde TCG Ertuğrul’un havadan çekilmiş güzel bir fotoğrafı asılıdır..1974 Kıbrıs Harekatı sırasında gemimizde görev yapan bir çok yaralıyı da Mersin’e nakli sırasında hayatta kalmasını sağlayan Gazi Askeri Hemşiremiz sevgili Gülten Tosun harekatın 25 inci yıl dönümünde onur konuğu olarak Kıbrıs’a geldiğinde bana armağan etmişti.

Söküm yerinde parçalara ayrılırken,tüm görev yapmış personelin hatıraları gibi 9 subay arkadaş birlikte yattığımız kamaradan anılarımız da gemimizden ayrılacak…

Umarın Yüzbaşı rütbesinde iken birçok tatbikat ve harekatın planlarının da Ertuğrul’un harekat odasında koordinesini yapan bugünkü Türk Deniz Kuvvetlerinin Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ,bahriye adetlerimize uygun olarak bir yeni gemimize” Ertuğrul”’ un adının verilmesini sağlar ve genç denizcilerimiz bir “tarihin”de ismini taşıyan o gemide görev yaparlar..

İçimde çok yakının kaybetmişim gibi bir his var..

Güle, Güle Gazi Gemimiz Ertuğrul…

İlk defa bir seyire çıkarken arkandan “ denizlerin sakin ,pruvan neta olsun ,selametle “ diyemiyeceğiz…

Aşağıda Doğan Haber Ajansının geçtiği haberi de alıntıladım…Selam olsun..

'TCG Ertuğrul'dan denizlere hüzünlü veda

Türk Deniz Kuvvetleri'nin 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki en önemli deniz unsurlarından L-401 borda numaralı çıkarma gemisi 'TCG Ertuğrul', İzmir'in Foça Deniz Üssü'nde yapılan törenle hizmet dışında ayrıldı.

Törene katılan eski gemi komutanları, personel ve aileleri, duygusal anlar yaşadı.



Foça Deniz Üssü'nde, 'TCG Ertuğrul' için düzenlenen veda törenine Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, bölgede görev yapan gemilerin komutanları, Kıbrıs gazileri ve daha önce gemide görev yapmış personel ve aileleri katıldı.





DENİZ KUVVETLERİ'NİN KALAN TEK GAZİ GEMİSİYDİ



Tören, askeri bandonun çaldığı marşlarla başladı. Konuşma yapan ve geminin tarihçesini anlatan Gemi Komutanı Dz. Bnb. Rıfkı Bülbüller, "44 yılını Türk Deniz Kuvvetleri'ne hizmetle geçiren 63 yaşındaki 'TCG Ertuğrul'u bugün yüksek bir gurur ve onurla Türk Deniz Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uğurluyoruz. 'Ertuğrul' Kıbrıs Barış Harekatında önemli bir rol oynamış ve 'gazilik' unvanını kazanmıştır. Ben Deniz Kuvvetlerimizin bu tek gazi gemisine veda ederken, aynı zamanda da bugüne kadar verilen bütün görevleri eksiksiz şekilde yerine getirerek gururla veda etmenin mutluluğunu da yaşıyorum" dedi.





Dz. Bnb. Rıfkı Bülbüller daha sonra dönerek 'TCG Ertuğrul'a şöyle seslendi:



"Deniz Kuvvetleri'nin şanlı tarihine uğurladığımız 'TCG Ertuğrul', bizleri limanlarımıza selametle ulaştırdığın, bekleyen sevdiklerimize kavuşturduğun için sana minnettarız. Şu andan itibaren ruhun görev yapmış tüm personelinin en yüce anılarında yaşamaya devam edecektir. Onlar seni hiçbir zaman unutmayacaktır."



Veda konuşmasının ardından tören, geminin yaşayan en eski komutanın konuşmasıyla devam etti. Hizmetten çıkarılmanın ifadesi olarak İstiklal Marşı eşliğinde komutan flandrası ve gemide çekili Türk Bayrağı indirildi. Borda numarasının boyanarak silinmesinden sonra gemi personeli gemiden ayrıldı.



"BU GEMİYLE KIBRIS'A İLK ÇIKANLARDANIZ"



Törene katılanlardan Emekli Albay Nevzat Ural, 1984-1987 yılları arasında başçarkçılık görevi yaptığını, anılarla yüklü bir gemiyi hizmet dışına uğurlamaktan üzüntü duyduğunu söyledi.



Kıbrıs gazisi Emekli Dz. Piyade Albay Nabi Duru da 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu gemiyle çıkarma yapan ilk kişiler arasında olduklarını, geminin kapasitesinin bir tabur olmasına rağmen iki taburla yola çıktıklarını büyük sıkıntılara rağmen sabah harekatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emekli Dz. Piyade Albay Nabi Duru, "Bu gemiyi uzun yıllar ana gemi olarak kullandık ve arkadaşlarımızla çok özel ve güzel günler geçirdik" dedi.



2007-2009 yılları arasında geminin komutanlığını yaptığını belirten Emekli Albay Nuri Uysal ise 'TCG Ertuğrul'un görev yaptığı birlik ve gemiler arasında çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Menekşe, anılarının gözünün önünden geçtiği bir gün yaşadığını, geminin hizmet dışına ayrılma törenlerinin her zaman hüzün verdiğini söyledi.



Gemide son görev yapanlarla, eski personelin birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, komuta heyeti ve personel son kez halat vererek, 'TCG Ertuğrul'u çekici vasıtalarla limandan uğurladı. 'TCG Ertuğrul'un hizmet dışına ayrılma töreni, eski komutanlara hatıra objelerinin takdimiyle sona erdi.

TCG ERTUĞRUL'UN TARİHÇESİ

Wisconsin/ABD'de 14 Aralık 1954'te inşa edildi. ABD Donanmasında 'USS WINDHAM COUNTY' adıyla hizmet verdikten sonra 7 Aralık 1972'de Japonya'daki Yokosuka Üssü'nde hizmet dışına ayrıldı.



1 Haziran 1973 tarihinde Türk Bayrağı çekilerek TCG Ertuğrul ismini aldı. Japonya'dan yola çıkarak Pasifik ve Atlantik okyanuslarını da içeren 45 günlük bir seyir sonrası 3 Ekim 1973 tarihinde Gölcük Limanı'na geldi.



20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak Gazi unvanı aldı. Türk Deniz Kuvvetleri ve NATO bünyesinde düzenlenen çeşitli tatbikatlarla Somali'ye insani yardım ulaştırılması görevlerinde başarıyla görev yaptı.



Türk Deniz Kuvvetleri'nin en eski gemilerinden biri olarak 30 Mart 2107 tarihinde Foça Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle hizmet dışına ayrıldı. Münfesih TCG Ertuğrul'un müze gemi olarak değerlendirilebileceği öğrenildi.



15 deniz mili sürat yapabilen, 117 metre uzunluğunda 17 metre enindeki 'TCG Ertuğrul'da 12 Subay 46 Astsubay 11 Uzman erbaş ve 71 erbaş ve er görev yapıyordu.”

Bu yazıyı gazeteye gönderdikten kısa süre sonra Ertuğrul’ u Japonya’dan getiren ve Kıbrıs Barış Harekatında da da komutanlığını yapan Emekli Deniz Güverte Kd.Albay Ergun Çakırer’ in hayatını kaybettiğini öğrendim ,gemisini çok seven komutanımız da gemisi ile birlikte “ vira demir “ diyerek mavilerin sonsuzluğuna gitti..Nur içinde yatsın .