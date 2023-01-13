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TCMB açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

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TC Merkez Bankası'nın aralık ayı piyasa anketinde dolar beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi düştü, faiz beklentisi aynı kaldı.
TCMB açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanan anketin sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 23,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56’dan ve yüzde 17,18’ye geriledi.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Ankette 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,1; 2024 yılına ilişkin ise yüzde 4,3 oldu.

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