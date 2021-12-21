  • BIST 2.056,36
  • Altın 635.41980
  • Dolar 11.1363
  • Euro 12.5762
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

TCMB eski Başkanı Yılmaz: Bu bir faiz artışıdır, geri döndük demeden döndüler

» »
TCMB eski Başkanı Durmuş Yılmaz, "Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı" dedi.
TCMB eski Başkanı Yılmaz: Bu bir faiz artışıdır, geri döndük demeden döndüler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eski başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" açıklamasına yönelik, "Geri döndük demeden döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür" değerlendirmesini yaptı.

Halk TV'de yayımlanan "Sözüm Var" programına konuk olan Yılmaz, Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmak için TL'nin değerinin bilerek düşürüldüğünü dile getirerek "Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı" ifadelerini kullandı.

Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

“İktidar 'kur-faiz tartışmasını bir kenara bıraktık, artık reel ekonomi konuşacağız, üretim konuşacağız. Türkiye Ekonomi Modeli uygulayacağız' demişti.

Hedefi değersiz Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmaktı. Türk Lirası'nın değerini bilerek düşürdüler. Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı.

Geri döndük demeden döndüler, ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde rekor üstüne rekor! 1 İngiliz Sterlini 21 TL oldu...16 Aralık 2021 Perşembe 18:14
  • Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve: Dolar, 15,65, euro 17,27 lirayı gördü16 Aralık 2021 Perşembe 15:24
  • Oğuz, HP'nin Mart ayına ait kısmının bugün ödendiğini açıkladı16 Aralık 2021 Perşembe 15:22
  • Dolar/TL'de faiz kararı fiyatlaması16 Aralık 2021 Perşembe 15:21
  • T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı16 Aralık 2021 Perşembe 14:05
  • TCMB kararı öncesi piyasalar gergin16 Aralık 2021 Perşembe 13:51
  • Deutsche Bank: TCMB 2022’de 1000 baz puan faiz artırabilir13 Aralık 2021 Pazartesi 16:19
  • Dövizde hareketlilik devam ediyor... Euro 16'yı Sterlin 19'u aştı13 Aralık 2021 Pazartesi 13:50
  • Dolar/TL'de enflasyon sonrası görünüm yine dalgalı, STG 18,25 TL oldu...03 Aralık 2021 Cuma 10:58
  • Dolar/TL TCMB'nin müdahalesi ile dalgalandı02 Aralık 2021 Perşembe 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti