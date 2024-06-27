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TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00’te toplanacak.
TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00’te toplanacak.

Toplantıda, yılın 6’ncı faiz kararı belli olacak.

Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan banka, politika faizini en son mart ayında yükseltti. Nisan ve mayıs aylarında ise politika faizi sabit bırakıldı.

Faizin sabit bırakılması bekleniyor

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50’de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50’de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3’ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1’i yüzde 47,5, 1’i yüzde 45, 1’i yüzde 44 ve 2’si yüzde 40 olacağını öngördü.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11’den yüzde 35,90’a düştü.

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