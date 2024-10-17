TCMB kararı öncesi dövizde son durum

ürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde dövizde sakin seyir sürüyor.
Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 34,18 TL, Euro 37,21 TL, İngiliz Sterlini ise 44,44 TL’den işlem görüyor.
Saat 08.00 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 34,18 TL, satış fiyatı 34,19 TL.
Euro’nun alış fiyatı 37,20 TL, satış fiyatı 37,23 TL. İngiliz Sterlini ise 44,41 TL’den alınıp 44,47 TL’den satılıyor.
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