TCMB koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle faizi 100 baz puan indirdi, dolar/TL yükselişe geçti.
TCMB politika faizi olan bir haftalık repo faizini 100 baz puan düşürerek %9,75'ten %8,75'e indirdi.
Reuters anketine katılan uzmanlar TCMB'nin politika faizini 50 baz puan indireceğini tahmin ediyordu.
Merkez Bankası'nın tahminlerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi sonrası dolar/TL kuru yükselerek 7 sınırına dayandı.
Dolar/TL'de virüs salgını kaynaklı yukarı yönlü baskı devam ediyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre dün 6,99'u test eden, günü de 6,98'de tamamlayan dolar bu sabaha 6,97'de başladı.
Bugün çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında düşüyor. Düşüşe Endonezya Rupisi, Meksika pesosu ve Güney Kore wonu öncülük ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8.75'e çekti, karar sonrası dolar 6,97'den 6,99'a yükseldi.
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